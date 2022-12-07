Ученые разгадали древнюю загадку амфибий

Палеонтологи выяснили, что древние кости палеонтологического памятника Джарроу оказались сваренными. Об этом сообщает пресс-служба дублинского Тринити-колледжа.
Джарроу - это важнейший палеонтологический памятник Ирландии. Он находится на территории графства Килкенни, где в угольном пласте нашли множество костей древних амфибий возрастом 300 млн лет. Эти кости обладали странной особенностью - их микроструктуру было почти невозможно разглядеть. Считалось, что они частично растворились в образовавшейся естественным образом кислоте.
Теперь специалисты Тринити-колледжа и их коллеги провели комплексный анализ, который включал в себя использование компьютерной томографии для получения рентгеновских изображений окаменелости, а также химический анализ методом лазерного испарения части материала.
Оказалось, что причиной структурных изменений костей является длительный нагрев. Это удалось выяснить в ходе анализа апатита - главной минеральной составляющей живой кости. Наблюдаемые кристаллы образовались под действием нагретых жидкостей из земных недр - то есть, по сути кости сварились. Это произошло из-за нагрева от давления, создаваемого движением тектонических плит. Радиоуглеродный анализ показал, что в ту эпоху формировалась Пангея, и сталкивающиеся материки образовывали подземные потоки перегретой жидкости.