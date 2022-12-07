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1 час назад

Ученые разгадали загадку, почему кости амфибий возрастом 300 млн лет отварились

Газета.Ru

Палеонтологи выяснили, что древние кости палеонтологического памятника Джарроу оказались сваренными. Об этом сообщает пресс-служба дублинского Тринити-колледжа.

Ученые разгадали древнюю загадку амфибий
Фото: PixabayPixabay

Джарроу - это важнейший палеонтологический памятник Ирландии. Он находится на территории графства Килкенни, где в угольном пласте нашли множество костей древних амфибий возрастом 300 млн лет. Эти кости обладали странной особенностью - их микроструктуру было почти невозможно разглядеть. Считалось, что они частично растворились в образовавшейся естественным образом кислоте.

Теперь специалисты Тринити-колледжа и их коллеги провели комплексный анализ, который включал в себя использование компьютерной томографии для получения рентгеновских изображений окаменелости, а также химический анализ методом лазерного испарения части материала.

Оказалось, что причиной структурных изменений костей является длительный нагрев. Это удалось выяснить в ходе анализа апатита - главной минеральной составляющей живой кости. Наблюдаемые кристаллы образовались под действием нагретых жидкостей из земных недр - то есть, по сути кости сварились. Это произошло из-за нагрева от давления, создаваемого движением тектонических плит. Радиоуглеродный анализ показал, что в ту эпоху формировалась Пангея, и сталкивающиеся материки образовывали подземные потоки перегретой жидкости.

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