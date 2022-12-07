Раскрыты характеристики смартфонов серии Redmi K60

Redmi, дочерний бренд Xiaomi, в январе представит флагманские смартфоны серии K60, которые получат новые чипы от Qualcomm и MediaTek. Об этом сообщает портал GSMArena со ссылкой на источники.

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Отмечается, что всего в линейку войдут три модели — Redmi K60E, K60 и K60 Pro.

Так, Redmi K60 получит новый флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2, экран с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также проводную и беспроводную зарядки мощностью 67 и 30 Вт соответственно. Смартфону приписывают три камеры: основную на 64 Мп, ультраширокоугольный датчик с разрешением 8 Мп и макромодуль на 2 Мп. Селфи-камера будет представлена сенсором с разрешением 16 Мп.

Старшая модель в линейке — Redmi K60 Pro, по некоторым данным, может получить флагманский чип второй половины 2022 года Snapdragon 8+ Gen 1. Однако, другие источники утверждают, что за производительность в K60 Pro будет отвечать последний чипсет от Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 2. Кроме того, эта модель будет представлена на глобальном рынке под названием Poco F5.

Также инсайдеры разошлись во мнениях при указании характеристик Redmi K60E — смартфон оснастят процессором Snapdragon 870 или MediaTek Dimensity 8200.