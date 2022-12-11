История громкого провала: как Amazon не смог справиться с собственной умной колонкой

Умная колонка Amazon Echo в 2014 году позиционировалась как высокотехнологичный прорыв: Джефф Безос лично следил за развитием проекта, да и профильные журналисты пророчили устройству большое будущее. Но восемь лет спустя корпорация негласно признала продукт провальным, и его разработчики, возможно, скоро попадут под сокращение. Портал vc.ru разобрался, почему Amazon Echo провалилась.

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Аналитики Bloomberg считают, что причина коммерческого провала колонки кроется в непродуманной монетизации: Amazon разработала действительно стоящую технологию, однако не позаботилась о том, как именно продать ее аудиторию. Единственным аргументом в пользу Echo был тот факт, что при помощи колонки можно совершать покупки на основном маркетплейсе Amazon. Но даже эта функция толком не работала: голосовой помощник Alexa не подсказывала отзывы о товарах в корзине, а иногда и вовсе заказывала совершенно непрошенные покупки из-за минимального контроля и ошибок распознавания голоса.

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Разработчики также попытались использовать Echo для сбора информации о клиентах и персонализации шоппинга: чем чаще пользователь заказывает что-либо через колонку, тем лучше сервисы Amazon понимают его предпочтения и привычки. Но публике не слишком понравился тот факт, что умная колонка занимается шпионажем.

Итого спустя всего четыре года после запуска Echo судьба проекта и подразделения, занимавшегося его развитием, оказалась под вопросом. Набор новых сотрудников приостановился, мораль коллектива стремительно падала. Джефф Безос вскоре перестал принимать участие в продвижении Echo, функционал быстрых голосовых команд также не оправдал финансовых ожиданий.

Генеральный директор Amazon Эндрю Джесси заявил, что компания собирается и дальше вкладывать средства в развитие голосового ассистента Alexa, но конкретной стратегии пока нет. Кроме того, корпорацию покинуло несколько ключевых для проекта сотрудников, включая президента Lab126: дочерней компании Amazon, которая и создала Alexa. Перестановки в корпоративной структуре также сказались на качестве клиентского обслуживания — в США и Индии наблюдались серьезные перебои в системе быстрых голосовых команд.