В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
1 час назад

Apple начала разработку 20-дюймового MacBook со складным экраном

Газета.Ru

Apple запустила разработку 20-дюймовых складных ноутбуков, выход которых ожидается в 2025 году. Об этом сообщает портал The Elec.

Apple начала разработку 20-дюймового складного MacBook
Фото: AppleApple

Отмечается, что проект складного MacBook с гибким 20,25-дюймовым дисплеем находится на раннем этапе разработки. В сложенном состоянии устройство предложит 15,3-дюймовый экран.

По данным источника, Apple также планирует выпустить первый iPad с OLED-экраном в 2024 году, а в 2025 году складное устройство может быть представлено в качестве альтернативы компактного планшета iPad mini.

На данный момент на рынке представлены несколько моделей с гибкими дисплеями. Так, в 2020 году Lenovo выпустила X1 Fold, который стал первым ноутбуком со складным экраном. Затем в 2022 году была показана обновленная модель, предлагающая 16,3-дюймовый экран в разложенном виде и 12-дюймовый дисплей при использовании в качестве ноутбука. Подобные устройства также выпускает компания Asus.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Apple планирует выпустить свой первый автомобиль к 2026 году.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители