На кладбище акул обнаружили останки древнего мегалодона

"В этом исследовании мы открыли новый вид рогатых акул, эндемиков Австралии, прежде не изученных и не описанных учеными. Эти животные обитают на глубине более 150 м, и мы еще ничего не знаем об их поведении", - рассказал эксперт CSIRO Уилл Уайт.