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46 минут назад

У побережья Кокосовых островов обнаружили кладбище акул

ТАСС

Ученые из австралийского Государственного объединения научных и прикладных исследований CSIRO обнаружили кладбище акул во время работы научного судна Investigator в Индийском океане. Об этом сообщается в заявлении учреждения, опубликованном в среду.

На кладбище акул обнаружили останки древнего мегалодона
Фото: pixabaypixabay

В CSIRO отмечают, что в ходе экспедиции научного судна Investigator ученым удалось найти "кладбище акул, а также открыть новый вид этих животных".

"В этом исследовании мы открыли новый вид рогатых акул, эндемиков Австралии, прежде не изученных и не описанных учеными. Эти животные обитают на глубине более 150 м, и мы еще ничего не знаем об их поведении", - рассказал эксперт CSIRO Уилл Уайт.

Еще одной находкой ученых стало кладбище акул на морском дне у Кокосовых островов.

"На глубине 5,4 тыс. м <…> были обнаружены более 750 окаменелых зубов акул, принадлежавших хищникам сразу нескольких видов. Среди них были найдены и зубы древней акулы-мегалодона", - указано в сообщении CSIRO.

По словам научного сотрудника музея Западной Австралии Гленна Мура, наиболее древние образцы, найденные на кладбище акул, принадлежали "ближайшему родственнику мегалодона, хищнику длиной не менее 12 м".

"Эти находки позволят нам изучить разнообразие видов, обитающих и когда-то обитавших в наших океанах", - сказал он.

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