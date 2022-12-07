Минпромторг хочет взыскать более 458 млн рублей с дочки "Роснано"

Министерство промышленности и торговли подало иск к подконтрольному «Роснано» производителю микроэлектроники ООО «Крокус Наноэлектроника» (КНЭ). Ведомство намерено взыскать с компании более 458 млн рублей за недостижение целевых показателей по субсидии, выданной в 2016 году, выяснила газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

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«Ъ» обнаружил в картотеке арбитражных дел иск Минпромторга от 5 декабря к ООО «Крокус Наноэлектроника» (КНЭ), принадлежащему «Роснано» <....> Минпромторг пытается взыскать с ООО более 458 млн рублей», — говорится в материале.

Для реализации поставленных целей компания получила от ведомства 1,24 млрд рублей от российского ведомства. Денежные средства были выделены в 2016 году для создания электронных компонентов для вычислительной техники на пластинах 300 мм. Однако необходимо результата фирме так и не удалось достичь, уточняется в статье.