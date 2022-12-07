В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
1 час назад

Минпромторг захотел взыскать более 458 млн рублей с подконтрольного "Роснано" производителя чипов

Газета.Ru

Министерство промышленности и торговли подало иск к подконтрольному «Роснано» производителю микроэлектроники ООО «Крокус Наноэлектроника» (КНЭ). Ведомство намерено взыскать с компании более 458 млн рублей за недостижение целевых показателей по субсидии, выданной в 2016 году, выяснила газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Минпромторг хочет взыскать более 458 млн рублей с дочки "Роснано"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Ъ» обнаружил в картотеке арбитражных дел иск Минпромторга от 5 декабря к ООО «Крокус Наноэлектроника» (КНЭ), принадлежащему «Роснано» <....> Минпромторг пытается взыскать с ООО более 458 млн рублей», — говорится в материале.

Для реализации поставленных целей компания получила от ведомства 1,24 млрд рублей от российского ведомства. Денежные средства были выделены в 2016 году для создания электронных компонентов для вычислительной техники на пластинах 300 мм. Однако необходимо результата фирме так и не удалось достичь, уточняется в статье.

15 ноября аналитики консалтинговой компании «Яков и Партнеры» представили отчет, согласно данным которого России потребуются 400-500 млрд рублей для покрытия дефицита чипов. Эти денежные средства необходимы для развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

Наука и техника,Роснано,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители