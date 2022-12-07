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1 час назад

Изобретатель iPod представил новое устройство

Ferra.ru

Несмотря на то, что рынок криптовалют переживает не лучшие времена, он всё же может похвастаться интересными проектами.

Изобретатель iPod представил новое устройство
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, например, создатель оригинального iPod Тони Фаделл, совместно с производителем аппаратных криптокошельков Ledger, представил новое устройство.

Кошелёк, получивший название Ledger Stax, создан для «холодного» или изолированного хранения цифровых активов. Внешне девайс напоминает небольшой смартфон или устройство для чтения пластиковых карт.

Сообщается, что в устройстве можно хранить совершенно разные токены, начиная от Bitcoin и Ethereum, заканчивая Cardano с Solana.

Из отличительных особенностей девайса можно отметить чёрно-белый дисплей, выполненный по технологии электронных чернил. Для подключения к компьютеру можно использовать USB-кабель, а к смартфону — Bluetooth.

Стоимость Ledger Stax составляет 279 долларов.

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