9 главных инноваций года в здравоохранении: от сменного уха до импланта в мочевой пузырь

Каждый год журнал Popular Science собирает главные инновации в разных технологических, научных и социальных сферах — и 2022 год не стал исключением. Сегодня речь пойдет о важнейших достижениях в сфере здравоохранения.

Фото: ТАСС ТАСС

AuriNovo от 3DBio Therapeutics: сменное ухо, выращенное из клеток уха

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Дефекты формирования внешнего уха обычно исправляются при помощи традиционных пластических операций, но AuriNovo предлагает альтернативу: трансплантат, напечатанный на 3D-принтере из протеинов, гидрогеля и клеток пациента. Подобный протез обеспечит гораздо большую гибкость, чем аналоги из синтетических материалов. К тому же, процедура менее инвазивная, чем, например, пересадка ткани, взятой из ребер: хирург берет образец тканей здорового уха, после чего на их основе культивируются клетки, создающие хрящ. Трехмерный скан помогает создать модель органа для принтера, который печатает новенькое ухо коллагеновыми био-чернилами, и во время операции оно вставляется над челюстью.

3DBio

Paxlovid от Pfizer: первый домашний препарат от COVID-19

Препараты для противодействия COVID-19 прошли долгий путь за несколько лет пандемии, однако вакцины и различные тела все еще нельзя так просто взять и купить в аптеке. Paxlovid, разработанный Pfizer, может раз и навсегда изменить расклад: это первый оральный препарат (таблетки), получивший экстренную авторизацию санитарного надзора США и отпускаемый без рецепта. Клинические испытания также показали высокую эффективность лекарства.

Интраокулярные линзы EVO от STAAR Surgical: контактные линзы и лазерная коррекция в одном флаконе

Большинство случаев близорукости и астигматизма можно излечить при помощи лазерной коррекции зрения, однако эта процедура требует удаления части сетчатки — некоторые пациенты после этого долго страдают от сухости глаз. Интраокулярные линзы EVO обходят эту проблему из-за особенностей процедуры: эти коллагенсодержащие линзы перманентно вставляются между зрачком и склерой. Согласно клиническим испытаниям, они восстанавливают зрение до идеального за шесть месяцев ношения.

STAAR Surgical

Olumiant от Eli Lilly и Incyte: долгосрочное решение для тяжелой алопеции

Алопеция — это заболевание, при котором иммунная система человека атакует волосяные луковицы, что приводит к появлению проплешин на голове и других участках тела. Потеря волос в носу и ушах может повлиять на аллергические реакции и слух соответственно, тогда как выпадение ресниц повышает раздражение глаз от пыли. Препарат Olumiant способствует восстановлению волосяного покрова за счет ингибиторов, которые приостанавливают воспалительные процессы. Изначально это лекарство предназначалось для купирования некоторых форм артрита, но показало свою эффективность и на примере алопеции.

AIR Recon DL от GE Healthcare: четкая и быстрая томография

Не каждый пациент способен неподвижно лежать в течение часа для прохождения МРТ: некоторые люди испытывают дискомфорт в столь тесных пространствах. Нейросеть, разработанная GE Healthcare, снижает стрессовую нагрузку на пациентов, фильтруя визуальный шум, который появляется в результате движений или технических ошибках. Программа обрабатывает данные, полученные МРТ-машинами, и конвертирует самые точные части в 3D-изображения высокого разрешения. AIR Recon DL значительно сокращает время, необходимое для томографии, а также повышает точность диагностики за счет более четких изображений тканей, костей, масс и прочего.

GE Healthcare

Презервативы ONE Male от ONE: латекс, который подходит для анального секса

На первый взгляд, ONE Male едва ли чем-то отличается от презервативов многих других брендов: он изготовлен из натурального латекса, продается в трех вариантах толщины и разных размерах. Однако этот продукт — первое средство контрацепции, которое было клинически протестировано на защиту от передачи ЗППП в результате анального секса. Статистика показала, что ONE Male порвался, соскользнул или вызвал дискомфорт лишь у 2% из 500 опрошенных пар.

Бивалентные вакцины против COVID-19 от Moderna и Pfizer-BioNTech

Одно из главных преимуществ мРНК-вакцин, вроде тех, что выпускают Moderna и Pfizer-BioNTech, заключается в том, что их можно быстро изменить и подправить для борьбы с постоянно эволюционирующим вирусом. Прошедшим августом одобрение получили первые бивалентные бустеры, которые нацелены не только на оригинальную версию коронавируса, но и на несколько вариантов штамма Омикрон. Пока нельзя сказать, какую именно степень защиты предоставляют новые бустеры, но, согласно ранним результатам, продукты обоих производителей повышают количество антител в десятки раз.

Переливание крови из пуповины при ВИЧ: правильные клетки для вирусной устойчивости

На данный момент задокументировано три официальных случая долгосрочной ремиссии ВИЧ, но этот может стать самым многообещающим для миллионов людей, страдающих этим страшным заболеванием. В 2017 году, неизвестный американец получил переливание крови, полной генов, которые обладали высокой устойчивостью против патогена, вызывающего СПИД. Четыре с лишним года спустя, врачи подтвердили, что эта процедура помогла пациенту избавиться от болезни. Гены были взяты из клеток крови в пуповине родственника больного, которые находились в процессе созревания и специализации.

ТАСС

Периферийный нейростимулятор eCoin: скрытный имплант для контроля мочевого пузыря

Прокладки и пластыри могут быть крайне неудобными для тех, кто ежедневно страдает недержанием мочи. Новый электрод размером с монетку, который вживляется над щиколоткой, решает эту проблему скрытно и без лишних хлопот. Недержание обычно происходит из-за того, что мышцы вокруг мочевого пузыря сокращаются слишком часто или слишком сильно. Чтобы предотвратить экстренные визиты в уборную, нейростимулятор eCoin посылает слабые электрические сигналы на большеберцовый нерв, расслабляя стенки мочевого пузыря.