Найдены останки одного из первых современных людей Европы

Челюстная кость, найденная в Испании еще в конце XIX века, могла принадлежать одному из первых современных людей в Европе. Ее возраст оценили в 45-65 тысяч лет, сообщает Journal of Human Evolution.

Фото: Mir24.tv Mir24.tv

Кость обнаружили в городе Баньолес в 1887 году. Ученые долгое время считали, что она принадлежала неандертальцу. Но новый анализ, проведенный международной исследовательской группой, опроверг это предположение.

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Авторы применили современные компьютерные методы, включая томографию окаменелости. Они позволили реконструировать отсутствующие части и создать 3D-модель кости.

Также ученые сравнили кость из Баньолеса с окаменелостями раннего современного человека, жившего примерно 37 000-42 000 лет назад на территории современной Румынии. ДНК-анализ показал, что этот индивид имел одного неандертальского предка четырьмя-шестью поколениями ранее.

Исследование помогло установить, что челюсть из Баньолеса не имела ярко выраженных неандертальских черт и не совпадала с неандертальцами по общей форме. Окаменелость лучше соответствовала останкам Homo sapiens, за исключением характерного для современных людей выраженного подбородка.

Ученые выдвинули два варианта происхождения окаменелости. Согласно первому, она принадлежала представителю ранее неизвестной популяции Homo sapiens. Эта популяция соседствовала с неандертальцами, которые в то время широко населяли Европу, но не пересекалась с ними. Второй вариант гласит, что ученые обнаружили гибрида современного человека с неким еще не установленным гоминидом.

«Если человек из Баньолеса действительно является представителем нашего вида, то он представляет собой самого раннего H. sapiens, когда-либо задокументированного в Европе», – отметил аспирант Бингемтонского университета Брайан Килинг, участвовавший в исследовании.

Получить более точные сведения позволит ДНК-анализ. В настоящее время ученые работают над получением генетического материала.