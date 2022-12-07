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1 час назад

Из-за дефекта самого большого авиадвигателя приостановлены испытания самолета Boeing 777-9

Aeroo.ru

Boeing приостановил программу летных испытаний перспективного самолета В — 777-9 из-за проблемы с двигателем GE Aerospace GE9X, установленном на испытательном образце.

В самом большом авиадвигателе нашли дефект
Фото: Aeroo.ruAeroo.ru

И Boeing, и GE подтвердили, что в настоящее время проводятся проверки с целью определить, является ли выявленный дефект специфичным для конкретного образца, для всей партии или конструктивным недостатком нового авиадвигателя, самого большого в мире. Однако о характере проблемы не сообщается. Таким образом, вопрос о том, насколько данная проблема повлияет на график сертификации В — 777-9, остается открытым.

Наука и техника,Boeing,
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