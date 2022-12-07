В самом большом авиадвигателе нашли дефект

И Boeing, и GE подтвердили, что в настоящее время проводятся проверки с целью определить, является ли выявленный дефект специфичным для конкретного образца, для всей партии или конструктивным недостатком нового авиадвигателя, самого большого в мире. Однако о характере проблемы не сообщается. Таким образом, вопрос о том, насколько данная проблема повлияет на график сертификации В — 777-9, остается открытым.