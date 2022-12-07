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1 час назад

Google научила Pixel 7 удалять посторонние шумы вокруг во время телефонных звонков

Ferra.ru

Вчера вечером Google выпустила свежее обновление для флагманских Pixel 7 и 7 Pro. С ним смартфоны получили множество улучшений и новую функцию.

Pixel 7 получил новую функцию
Фото: Ferra.ruFerra.ru

И если о багфиксах говорить не так интересно — они точечные и коснулись не многих, то новый функционал куда привлекательней.

Называется он «Чистый звонок» (Clear calling). По словам Google, функция принимает звук входящего телефонного звонка и «улучшает голос другого абонента и уменьшает фоновый шум, так что вы сможете четко слышать его, если он находится в шумном месте».

Нечто похожее у поискового гиганта уже есть в Google Meet. Но теперь эта фишка добралась и до традиционных телефонных звонков. Пока что ей могут воспользоваться лишь владельцы Pixel 7. Включить её можно в Настройках > Звук и вибрация > Чистый вызов.

Наука и техника,Google,
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