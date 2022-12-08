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39 минут назад

Apple начнет производить процессоры в США

Lenta.ruиещё 2

Apple анонсировала использование в своих гаджетах чипов, произведенных в США. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Apple начнет производить процессоры в США
Фото: UnsplashUnsplash

Начало производства американских чипов анонсировал глава компании Тим Кук на мероприятии в Аризоне, где также присутствовал президент США Джо Байден.

«И теперь, благодаря упорному труду стольких людей, на этих чипах появится гордая маркировка "Сделано в Америке"», — подчеркнул Кук, назвав налаживание производства «невероятно важным моментом».

Два завода по производству полупроводников будут принадлежать TSMC, тайваньская компания вложит в них около 40 миллиардов долларов. При этом предприятия будут частично субсидироваться из бюджета США. Ожидается, что первый завод откроется в 2024 году, второй — 2026 году.

«Apple пришлось покупать все передовые чипы за границей, теперь они собираются перенести домой заметную часть своей цепочки поставок», — прокомментировал планы корпорации президент Джо Байден.

По словам Байдена, это может изменить правила игры на рынке. Журналисты отметили, что большая часть процессоров Apple производится в Тайване, что вызывает опасения у американских и европейских властей в случае региональных проблем.

В начале декабря источники CNBC сообщили, что Apple задумалась о переносе части производства iPad из Китая в Индию. Такое решение может быть принято на фоне ухудшения отношений США и КНР.

Наука и техника,Тим Кук,Джозеф Байден,Apple,
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