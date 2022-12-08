В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
49 минут назад

Создан безопасный аккумулятор

Lenta.ruиещё 1

Созданный специалистами Национальной ускорительной лаборатории (SLAC) и Стэнфордского университета аккумулятор продолжил работать при высоких теммературах. Исследование было опубликовано в журнале Matter.

Создан безопасный аккумулятор
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ученые поставили перед собой задачу разработать аккумулятор, который не стал бы воспламеняться и гореть при высоких температурах. Инженеры выяснили, что полимерные электролиты с большим содержанием соли не позволяют батареям загореться.

По словам авторов исследования, при температуре выше 60 градусов молекулы растворителя в электролите начинают испаряться, превращаясь из жидкости в газ и раздувая батарею, что чревато возгоранием. В безопасном аккумуляторе значительную часть полимерного электролита составляет соль, долю содержания которой ученые увеличили с 50 до 63 процентов.

В материале говорится, что добавленные соли в большом количестве удерживают молекулы растворителя, предотвращая их испарение и возгорание. Протестированные безопасные аккумуляторы продолжили работать при температуре выше 100 градусов. «Это открытие указывает на новый подход к проектированию электролитов на основе полимеров», — подчеркнул профессор Стэнфордского университета и исследователь Женан Бао.

В конце ноября международная команда ученых разработала технологию, преобразующую снег в электричество. Механизм технологии заключается в использовании разницы температур между снегом и воздухом.

Наука и техника,Массовые беспорядки,Ситуация в мире,Социальный мониторинг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители