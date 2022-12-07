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19 минут назад

Два мира: корейский Samsung Galaxy A33 сравнили с китайским Xiaomi Poco F3

Ferra.ru

В выпуске на канале TechReason на YouTube узнали, какой телефон лучше приобрести в 2022 году: Samsung Galaxy A33 или Xiaomi Poco F3. Для этого их сравнили по скорости работы.

Корейский Samsung Galaxy A33 сравнили с китайским Xiaomi Poco F3
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Samsung Galaxy A33 оснащён процессором Exynos 1280 (8 ГБ), а Xiaomi Poco F3 - Snapdragon 870 (8 ГБ). Задняя панель у Xiaomi сделана из стекла, а у Samsung - из пластика. Вообще A33 имеет полностью пластиковый корпус. Во многом эти модели смартфонов похожи, но какая всё-таки лучше?

Запустился быстрее из двух аппаратов Xiaomi Poco F3. В этом плане разница между устройствами составляет 2-4 секунды.

Что касается дисплеев, то на Galaxy A33 стоит дисплей Super AMOLED с диагональю 6,4 дюйма и разрешением Full HD+. Частота обновления экрана составляет у него 90 Гц. Poco F3 отличается 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

Системные приложения вроде «Настроек» и «Телефона» («набирателя номера») загружались на обоих смартфонах с одинаковой скоростью. В то же время Amazon, Candy Crush Saga, Subway Surfers, PUBG, приложение камеры запускаются быстрее уже на Poco со Snapdragon 870.

Соответственно, для игр больше подойдёт Xiaomi Poco F3, так как его процессор Snapdragon 870 считается более оптимизированным.

Загружает страницы в интернет-браузере быстрее тоже Poco F3. Прокрутка у него тоже более плавная, но это связано с большей частотой обновления экрана.

Вывод

Как видно из результатов тестирования, в целом Xiaomi Poco F3 - более быстрый смартфон по сравнению с Samsung Galaxy A33. Проявляется это в основном в играх.

Наука и техника,Amazon,
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