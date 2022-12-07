На Xiaomi 13 стали принимать платные предзаказы

Несмотря на то, что дизайн, характеристики и стоимость смартфонов Xiaomi 13 и 13 Pro еще не были официально раскрыты, пользователи вносят депозиты в размере 1 тыс. юаней (около 8,9 тыс. руб.). На некоторых площадках количество предзаказов уже подходит к 400 тыс.