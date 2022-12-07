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21 минуту назад

На Xiaomi 13 стали принимать платные предзаказы до презентации

Газета.Ru

На сайтах китайских маркетплейсов стали доступны предзаказы на смартфоны линейки Xiaomi 13, сообщает портал GSMArena.

На Xiaomi 13 стали принимать платные предзаказы
Фото: XiaomiXiaomi

Несмотря на то, что дизайн, характеристики и стоимость смартфонов Xiaomi 13 и 13 Pro еще не были официально раскрыты, пользователи вносят депозиты в размере 1 тыс. юаней (около 8,9 тыс. руб.). На некоторых площадках количество предзаказов уже подходит к 400 тыс.

По слухам, Xiaomi 13 Pro получит идентичную фотофлагману Xiaomi 12S Ultra камеру с разрешением 50 Мп. Базовая модель Xiaomi 13 в свою очередь станет компактным флагманом с плоским OLED-дисплеем и прямыми гранями в стиле последних iPhone.

За производительность в обоих моделях будет отвечать флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2.

Дата презентации Xiaomi 13 и других новинок компании пока остается неизвестной.

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