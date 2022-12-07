На Xiaomi 13 стали принимать платные предзаказы

На сайтах китайских маркетплейсов стали доступны предзаказы на смартфоны линейки Xiaomi 13, сообщает портал GSMArena.
Несмотря на то, что дизайн, характеристики и стоимость смартфонов Xiaomi 13 и 13 Pro еще не были официально раскрыты, пользователи вносят депозиты в размере 1 тыс. юаней (около 8,9 тыс. руб.). На некоторых площадках количество предзаказов уже подходит к 400 тыс.
По слухам, Xiaomi 13 Pro получит идентичную фотофлагману Xiaomi 12S Ultra камеру с разрешением 50 Мп. Базовая модель Xiaomi 13 в свою очередь станет компактным флагманом с плоским OLED-дисплеем и прямыми гранями в стиле последних iPhone.
За производительность в обоих моделях будет отвечать флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2.
Дата презентации Xiaomi 13 и других новинок компании пока остается неизвестной.