Ученые нашли новую биологическую опасность на летучих мышах

Ученые ТМУ обнаружили новый вид блох у летучих мышей. Предполагается, что через межвидовой обмен паразитами летучие мыши могут передать опасную болезнь человеку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в журнале Ecologica Montenegrina.

Фото: ТАСС ТАСС

Ученые Тюменского государственного медицинского университета совместно с коллегами из Белоруссии обнаружили новых нетипичных паразитов у водяной ночницы и рыжей вечерницы — видов летучих мышей, которые широко распространены в Белоруссии и России.

Как говорится в публикации, ученые нашли блох видов Amalaraeus penicilliger и Paleopsylla soricis soricis, эти паразиты переносят риккетсии — возбудителей опасных лихорадок, включая сыпной тиф, лихорадку Крым-Конго и сибирский клещевой тиф. Ученые утверждают, что этих блох ранее можно было найти только на насекомоядных и грызунах.

«Обнаружение новых паразитов подтверждает, что отряд Рукокрылые – неизолированная группа, способная распространять опасные природно-очаговые инфекции», — отметила доцент ТМУ Мария Орлова. Она добавила, что ученые из разных стран озабочены расширением стандартных отношений «паразит-хозяин», которое в последнее время происходит в природе.

Специалисты полагают, что причина подобных метаморфоз — климатические изменения и постоянный рост городов. Ареалы обитания животных меняются, как и межвидовые контакты, поэтому появляются новые возможности для обмена паразитами.