Китай успешно запустил экспериментальный навигационный спутник

ПЕКИН, 7 декабря. /ТАСС/. КНР в среду успешно запустила и вывела на орбиту экспериментальный навигационный спутник. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Ракета-носитель "Куайчжоу-11" с навигационным аппаратом стартовала в 09:15 по пекинскому времени (04:15 мск) с космодрома Цзюцюань на севере КНР. Запуск прошел успешно, уточнило телевидение.

Выведенный на орбиту спутник в основном используется для проведения испытаний связи и проверки технологий навигационных систем, используемых в судоходстве.