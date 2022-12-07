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51 минуту назад

Жители Земли увидят 8 декабря затмение Марса Луной

ТАСС

Затмение Марса Луной произойдет в четверг утром и совпадет с полнолунием и противостоянием Красной планеты. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Жители Земли увидят 8 декабря затмение Марса Луной
Фото: ТАССТАСС

Полная Луна затмит Марс в момент его противостояния - так астрономы называют время, когда сблизившиеся Земля и Марс выстраиваются в одну линию с Солнцем, при этом Марс и Солнце (наша планета находится посередине) противостоят друг другу. 8 декабря Марс окажется в этой точке в 8:35 мск, находясь в 82,2 млн км от Земли.

"Все три явления произойдут утром, практически в одно время - с 7:00 до 9:00 мск. <…> Луна будет полной, а видимые размеры и блеск Марса - максимальными за двухлетний период, что сделает условия для наблюдений максимально благоприятными", - сказали в пресс-службе планетария, уточнив, что в это время Луна и Марс будут находиться в созвездии Телец.

Противостояния Марса происходят примерно каждые два года. Если Марс приближается к нашей планете максимально близко (менее чем на 60 млн км), то такие противостояния называют великими - они случаются через каждые 15 или 17 лет.

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