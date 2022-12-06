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52 минуты назад

Илон Маск: риск того, что меня застрелят, весьма значителен

Елена Прошина

Глава Tesla и SpaceX и новый владелец Twitter Илон Маск считает, что его жизнь находится в опасности после скандала вокруг ноутбука сына президента США Джо Байдена Хантера. Своими опасениям на этот счет он поделился в чате Twitter Spaces, передает ФАН.

Илон Маск: риск того, что меня застрелят, весьма значителен
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В частности, Маск написал, что на фоне произошедшего он сейчас «не рискнет проехаться в машине с открытым верхом».

«Честно говоря, риск того, что со мной случится что-то плохое или я могу быть в буквальном смысле слова застрелен, весьма велик», — добавил он.

Бизнесмен выразил надежду, что «судьба ему улыбнется и они этого не сделают». При этом уточнять о ком именно он говорит Маск не стал.

Однако опасениями насчет своей жизни миллиардер поделился в Twitter Spaces на фоне скандала с политикой цензуры, проводимой предыдущим руководством социальной сети. В частности, он касался материалов, связанных с расследованием в отношении коррупционных действий семьи президента США Джо Байдена. Доказательства этого были найдены на ноутбуке Хантера Байдена. Однако стало известно, что Twitter активно удалял материалы, связанные с этим скандалом.

Позже Маск заявлял, что раскрытая часть документов о проводимой политике предыдущего руководства соцсети является лишь началом. Такими действиями бизнесмен намерен «укрепить общественное доверие» к Twitter.

Наука и техника,Илон Маск,Джозеф Байден,SpaceX,
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