Alienware готовит анонс 18-дюймового игрового ноутбука

На сегодняшний день рынок игровых ноутбуков настолько переполнен, что новым устройством не так-то и легко удивить. Но компания Alienware, судя по всему, знает, как произвести впечатление.

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Производитель начал активно тизерить свой грядущий ноутбук для игр. Его ключевой особенностью должен стать экран, размер диагонали которого составит 18 дюймов! Да, это не первый подобный девайс — у той же Alienware уже была модель M18x R2. Но и чем-то типичным такой экран назвать сложно.