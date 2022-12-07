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16 минут назад

Размер имеет значение: Alienware готовит анонс 18-дюймового игрового ноутбука

Ferra.ru

На сегодняшний день рынок игровых ноутбуков настолько переполнен, что новым устройством не так-то и легко удивить. Но компания Alienware, судя по всему, знает, как произвести впечатление.

Alienware готовит анонс 18-дюймового игрового ноутбука
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Производитель начал активно тизерить свой грядущий ноутбук для игр. Его ключевой особенностью должен стать экран, размер диагонали которого составит 18 дюймов! Да, это не первый подобный девайс — у той же Alienware уже была модель M18x R2. Но и чем-то типичным такой экран назвать сложно.

К сожалению, представители бренда не сообщили подробностей о «внутренностях» ноутбука. Но ждать официальную информацию придётся не так уж и долго. Скорее всего, новинку представят в рамках CES 2023. Конференция пройдёт уже с 5 по 8 января 2023 года.

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