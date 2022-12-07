Alienware готовит анонс 18-дюймового игрового ноутбука

На сегодняшний день рынок игровых ноутбуков настолько переполнен, что новым устройством не так-то и легко удивить. Но компания Alienware, судя по всему, знает, как произвести впечатление.
Производитель начал активно тизерить свой грядущий ноутбук для игр. Его ключевой особенностью должен стать экран, размер диагонали которого составит 18 дюймов! Да, это не первый подобный девайс — у той же Alienware уже была модель M18x R2. Но и чем-то типичным такой экран назвать сложно.
К сожалению, представители бренда не сообщили подробностей о «внутренностях» ноутбука. Но ждать официальную информацию придётся не так уж и долго. Скорее всего, новинку представят в рамках CES 2023. Конференция пройдёт уже с 5 по 8 января 2023 года.