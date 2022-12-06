Астрофизики запечатлели черную дыру, поглощающую соседнюю звезду

Событие приливного разрушения — астрономическое явление, при котором звезда разрывается, приближаясь достаточно близко к горизонту событий черной дыры. Недавно астрономы идентифицировали самый далекий пример подобной вспышки: согласно данным телескопа VLT, приливное разрушение AT2022cmc произошло на расстоянии 8,5 миллиардов световых лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

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Черные дыры — один из мощнейших источников энергии в активных ядрах галактик во Вселенной. Так, гравитационное влияние черной дыры может разрушить звезды, оказавшиеся очень близко. При этом крайне редко подобные явления сопровождаются выбросом струй плазмы и излучения. Согласно статистике, события приливного разрушения с выработкой пучков вещества происходят лишь в 1% случаев.

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«Мы видели лишь несколько событий приливного разрушения, которые сопровождаются выбросом релятивистских струй. До сих пор они остаются очень экзотическими и малоизученными событиями», — говорит астрофизик Ниал Танвир из Университета Лестера.

В феврале 2022 года наземная система Zwicky Transient Facility (ZTF) заметила мощный источник света. Оптическая вспышка напоминала гамма-всплеск — самый яркий источник света во Вселенной. Для исследования транзиента астрофизики использовали 21 телескоп по всему миру. Астрономы сравнивали полученные данные с уже изученными событиями — от колларсирующих звезд до килоновой. Однако единственным сценарием, подходившим под собранные сведения, было событие приливного разрушения с выбросом релятивистских струй.Телескоп VLT определил, что AT2022cmc находится на расстоянии 8,5 миллиардов световых лет от Земли. Инфракрасные изображения космической обсерватории Hubble и радионаблюдения системы VLA подтвердили эту информацию. По мнению исследователей, AT2022cmc располагается в центре галактики, которую пока невозможно изучить из-за свечения. В дальнейшем ученые планируют исследовать ее с помощью космических телескопов James Webb и Hubble.

Достоверно неизвестно, почему одни события приливного разрушения провоцируют выброс релятивистских струй, а другие — нет. Тем не менее исследовательская группа под руководством астрофизика Игоря Андреони предположила, что быстрое вращение черной дыры может быть одним из условий выработки вещества.