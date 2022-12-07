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1 час назад

В популярном сервисе Apple появится новая функция

Газета.Ruиещё 1

Компания Apple анонсировала масштабное обновление для Apple Music, после которого в музыкальном сервисе появится режим караоке под названием Sing.

В популярном сервисе Apple появится новая функция
Фото: UnsplashUnsplash

Благодаря новой функции пользователи Apple Music смогут подпевать любой песне из библиотеки сервиса. При включении режима Sing можно будет убавить громкость вокала. Титры к песням появятся в интерфейсе плеера.

Apple также обещает создать около 50 плейлистов для совместного пения. Например, с друзьями на вечеринке.

Отмечается, что режим Sing появится в музыкальном сервисе Apple в декабре текущего года. Функция автоматически станет доступна всем подписчикам Apple Music на iPhone, iPad и Apple TV 4K.

Apple Music – это сервис для прослушивания музыки онлайн, запущенный компанией Apple в 2015 году. На 2022 год платформа имеет около 100 млн подписчиков более чем в 200 странах. Библиотека Apple Music насчитывает более 100 млн композиций.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что Apple начала продавать в некоторых странах Европы наборы для самостоятельного ремонта iPhone и MacBook.

Наука и техника,Apple,
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