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47 минут назад

НАСА поставляет ЕКА оборудование для первого полета Lunar Pathfinder

AstroNews

НАСА передало ЕКА первое летное оборудование для миссии Lunar Pathfinder. Центр космических полетов имени Годдарда разработал лазерную ретрорефлекторную решетку, которая будет тестировать новые методы навигации для лунных миссий.

НАСА поставляет ЕКА оборудование для первого полета Lunar Pathfinder
Фото: AstroNewsAstroNews

НАСА и ЕКА планируют запустить Lunar Pathfinder с помощью будущей "Коммерческой службы доставки лунной полезной нагрузки". Помимо тестирования навигационных возможностей, Lunar Pathfinder будет работать в качестве коммерческого спутника-ретранслятора связи и предоставлять услуги связи для исследовательских миссий на поверхности Луны.

Миссией Lunar Pathfinder руководит Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL). Команды из НАСА, ЕКА и SSTL завершили проверки, когда решетка прибыла на объект SSTL в Гилдфорде, Великобритания, где она будет установлена на спутник.

Лазерные ретрорефлекторы - это зеркальные устройства, которые отражают свет обратно к его источнику; инженеры смогут отражать лазерные сигналы от решеток, чтобы точно измерить положение космического аппарата и проверить работоспособность глобальных навигационных спутниковых систем вокруг Луны. Проверка и развитие этих возможностей поможет НАСА ориентироваться при полетах на Луну и ее исследовании.

Этот прибор позволит НАСА узнать больше о космической геодезии, которая использует спутниковые измерения небесных тел для понимания их структуры.

Миссии «Артемида» будут тестировать технологии, необходимые для путешествия на Марс. НАСА делает это посредством соглашений о сотрудничестве с международными партнерами и коммерческими компаниями. Поставка лазерной ретрорефлекторной решетки является первой вехой в меморандуме о взаимопонимании между НАСА и ЕКА, который агентства подписали в июне.

Наука и техника,NASA,
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