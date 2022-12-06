Число пользователей Telegram Premium превысило миллион человек

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что число пользователей Premium-подписки превысило 1 миллион. Об этом Дуров сообщил в своём Telegram-канале.

«Число подписчиков Telegram Premium, который мы представили всего 5 месяцев назад, быстро перевалило за 1 миллион, и сервис стал одним из самых успешных примеров программ платной подписки в социальных сетях», – написал он.

Дуров также отметил, что доходы от Telegram Premium всё ещё составляют малую часть от общего заработка компании, но это число растёт с каждым днем.

Дуров добавил, что недавно появившаяся в мессенджере реклама «значительно превзошла рынок и вывела Telegram на устойчивый путь к финансовой стабильности». При этом, по словам основателя платформы, компания подходит к рекламе с учетом вопроса конфиденциальности пользователей – никакие личные данные не используются для таргетинга, а сама реклама присутствует только в публичных каналах.