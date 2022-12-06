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32 минуты назад

Число пользователей Telegram Premium превысило миллион человек

Елена Прошина

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что число пользователей Premium-подписки превысило 1 миллион. Об этом Дуров сообщил в своём Telegram-канале.

Число пользователей Telegram Premium превысило миллион человек
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Число подписчиков Telegram Premium, который мы представили всего 5 месяцев назад, быстро перевалило за 1 миллион, и сервис стал одним из самых успешных примеров программ платной подписки в социальных сетях», – написал он.

Дуров также отметил, что доходы от Telegram Premium всё ещё составляют малую часть от общего заработка компании, но это число растёт с каждым днем.

Дуров добавил, что недавно появившаяся в мессенджере реклама «значительно превзошла рынок и вывела Telegram на устойчивый путь к финансовой стабильности». При этом, по словам основателя платформы, компания подходит к рекламе с учетом вопроса конфиденциальности пользователей – никакие личные данные не используются для таргетинга, а сама реклама присутствует только в публичных каналах.

Платная подписка в Telegram появилась 20 июня. Тогда в качестве преимуществ подписки отмечалась мгновенная расшифровка голосовых сообщений в текст, отключение рекламы и других ограничений, а также возможность оформлять до 1000 подписок на каналы, создавать до 20 настраиваемых папок с чатами, выбирать 10 избранных стикеров и другое.

Наука и техника,Павел Дуров,
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