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2 часа назад

Дуров оценил успешность платной подписки в Telegram

Lenta.ruиещё 1

Российский предприниматель, создатель Telegram Павел Дуров оценил успешность платной подписки Premium, запущенной в мессенджере в июне 2022 года. Соответствующий пост был опубликован во вторник, 6 декабря, в его Telegram-канале.

Дуров оценил успешность платной подписки в Telegram
Фото:  Алексей Зотов / Коммерсантъ Алексей Зотов / Коммерсантъ

«Число подписчиков Telegram Premium, которую мы представили всего пять месяцев назад, быстро превысило один миллион, и она стала одним из самых успешных примеров плана платной подписки в социальных сетях», — сообщил Дуров. Он допустил, что в будущем доходы от платной подписки смогут приблизиться к доходам, которые мессенджер получает от рекламы.

Кроме того, по словам предпринимателя, результаты монетизации, запущенной Telegram год назад, превзошли его ожидания.

«В отличие от других приложений, мы придерживались подхода к рекламе, учитывающего конфиденциальность: мы решили, что никакие личные данные не должны использоваться для таргетинга и что продвигаемые сообщения должны показываться только в общедоступных каналах», — рассказал Дуров.

Он подчеркнул, что реклама помогла Telegram встать на «путь к финансовой устойчивости».

Дуров добавил, что дополнительные стратегии монетизации и функции, над которыми Telegram сейчас работает, заложат основу для дальнейшего финансового роста компании в 2023 году.

«Благодаря успешной монетизации Telegram сможет оплачивать серверы, трафик и заработную плату, необходимые для продолжения создания новых функций и поддержки существующих», — отметил он.

О том, что в Telegram запустили платную подписку, сообщалось 19 июня. Подписчики, оплатившие Telegram Premium, получили возможность загружать файлы объемом до четырех гигабайт, скачивать файлы на максимальной скорости, отправлять уникальные стикеры и реакции, а также использовать дополнительные инструменты для управления чатами.

Наука и техника,Павел Дуров,
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