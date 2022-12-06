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39 минут назад

Впервые объяснен феномен более сильных штормов в Южном полушарии Земли

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Ученые из Чикагского университета смогли впервые объяснить феномен более сильных штормов в Южном полушарии Земли. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Объяснен феномен более сильных штормов в Южном полушарии Земли
Фото: UnsplashUnsplash

Еще с момента покорения Южной Америки моряки знали, что в тех краях бури гораздо суровее, чем в Северном полушарии. Это удалось доказать с помощью спутниковых данных. Южное полушарие действительно штормит сильнее, там более сильное струйное течение и более интенсивные погодные явления, которые активнее примерно на 24 процента по сравнению с Северным полушарием. Однако обнаружить причину не удавалось.

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Для того, чтобы выявить механизм, специалисты собрали обширную спутниковую информацию, результаты наблюдений, а также существующие теории и объединили их в физической климатической модели. Затем они постепенно удаляли различные переменные и количественно оценивали влияние каждой из них на штормы.

Первой переменной была топография: большие горные хребты нарушают воздушный поток, что уменьшает штормы, а в Северном полушарии как раз больше горных хребтов. Когда ученые сравняли с землей каждую гору в модели, примерно половина разницы в штормовой силе между двумя полушариями исчезла.

Другая половина была связана с циркуляцией океана: вода движется по земному шару подобно очень медленному, но мощному конвейеру. Спускаясь в Арктике, она проходит по дну океана, поднимается рядом с Антарктидой, а затем течет у поверхности. Это создает разницу между двумя полушариями. Когда ученые устранили этот поток в модели, они заметили, что вторая половина различий в интенсивности штормов исчезла.

Кроме того, проведя анализ последних десятилетий наблюдений, исследователи заметили, что штормовая асимметрия увеличилась по сравнению с 1980 годами. То есть Южное полушарие становится еще более активным, в то время как изменения Северном полушарии были незначительными. Они объясняют это океаническими переменами в Южном полушарии. В Северном они также происходят, однако этот эффект нивелируется поглощением солнечного света из-за таяния морского льда и снега.

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