На YouTube добавили эмодзи в стиле Twitch

Издание The Verge сообщило, что в YouTube появились особые эмодзи YouTube Emotes, которые можно отправлять во время прямых трансляций и оставлять их в комментариях. Нововведение очень похоже на то, что уже существует в Twitch.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Как и на Twitch, у эмодзи на YouTube тоже есть специальные кодовые названия, чтобы быстро поставить эмодзи. Если ввести название смайлика, то он отобразится. Команда YouTube отметила, что изначально эмодзи будут связаны с играми, но со временем их появится больше.

Мы начинаем с эмодзи, созданных для игр, но в будущем появятся больше эмодзи на различные темы. Следите за обновлениями!