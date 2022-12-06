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18 минут назад

Apple возглавила мировой рынок наушников

Lenta.ru

Компания Apple получила около трети глобального рынка наушников. Об этом сообщается в актуальном отчете Canalys.

Apple возглавила мировой рынок наушников
Фото: UnsplashUnsplash

Согласно данным исследовательской фирмы, в третьем квартале 2022 года Apple сохранила лидерство, получив 30,9 процента рынка. Компания возглавила рейтинг благодаря успешным продажам наушников AirPods. За указанный период IT-гигант из США отгрузил 23,9 миллиона устройств.

На втором месте оказалась компания Samsung, доля которой достигла 9,6 процента — компания реализовала 7,4 миллиона девайсов. На третьей позиции с долей 4,1 процента разместилась компания boAt. Отмечается, что за год Apple реализовала на 34 процента устройств больше, чем годом ранее. Мировые поставки Samsung за указанный период снизились на 15 процентов.

По оценке аналитиков фирмы, глобальный рынок интеллектуальных персональных аудиосистем пережил второй подряд спад: поставки сократились на 4 процента, до 113,6 миллиона единиц. При этом категория беспроводных наушников оказалась единственной, в которой наблюдался рост — на 6 процентов в годовом исчислении, до 76,9 миллиона единиц.

Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров описал вероятность взрыва беспроводных наушников. По словам Бодрова, взрыв гарнитуры может случиться из-за брака на производстве, старения, перегрева, вскрытия или механического повреждения.

Наука и техника,Сергей Бодров,Apple,
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