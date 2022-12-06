В «Росатоме» создали ядерное «топливо будущего»

Российские атомщики отмечают, что в будущем отечественную атомную энергетику для замыкания ядерного топливного цикла будут для безопасности персонала использовать только на автоматизированных производственных мощностях, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на топливную компанию госкорпорации «Росатом» ТВЭЛ.

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На данный момент стратегия российской атомной отрасли состоит в разработке двухкомпонентной ядерной энергетики на реакторах с тепловыми и быстрыми нейтронами, сообщил старший вице-президент по научно-технической деятельности ТВЭЛ Александр Угрюмов.

Однако для замыкания ядерного топливного цикла должно не только быть обеспечение «быстрых» реакторов на смешанном оксидном уран-плутониевом МОКС-топливе и смешанном нитридном уран-плутониевом СНУП-топливе, но наличие стандартных реакторных установок на тепловых нейтронах.

Проводить такие процесс с участием людей небезопасно, поэтому «Росатом» ставит задачу разработать конструкцию для полностью автоматизированного и безлюдного процесса тепловыделяющей сборки пятого поколения для ВВЭР - ТВС-5.

В данный момент система уже прошла весь комплекс дореакторных испытаний, заверил Угрюмов.