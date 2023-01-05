10 главных инновационных гаджетов года: гибкий телевизор-трансформер, светодиодный мобильник и другие

Каждый год журнал Popular Science собирает главные инновации в разных технологических, научных и социальных сферах — и 2022 год не стал исключением. Сегодня речь пойдет о важнейших достижениях в сфере гаджетов.

Фото: Nothing Nothing

Адаптивная периферия Microsoft: компьютеры, доступные каждому

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Адаптивная мышь от Microsoft выглядит не слишком продвинутой: это простое, полукруглое устройство с двумя кнопками, колесиком и несколькими слотами по бокам. Однако эта мышь не предназначена для использования прямо из «коробки»: она поддерживает персонализированные, напечатанные на 3D-принтере аксессуары, которые облегчают эксплуатацию ПК для людей, страдающих самыми разными недугами. Среди доступных подвесов есть, например, адаптивный джойстик и крестовина, помогающие в навигации. Кроме того, адаптивная мышь Microsoft подключается через USB-C или Bluetooth, благодаря чему устройство также поддерживает стороннюю периферию.

Microsoft

C1 Webcam от Opal: веб-камера, опережающая свое железо

Камеры мобильных телефонов полагаются на софт и вычислительную мощь смартфонов, чтобы повысить качество конечных снимков — веб-камера C1 от компании Opal использует примерно тот же принцип. Она работает на базе фотоматрицы, прежде использованной на старых моделях Google Pixel: благодаря этому чипу камера автоматически корректирует смешанное освещение, внешнюю засветку и контражур.

Opal

Линейка видеокарт Arc от Intel: новый игрок на рынке GPU

Индустрия видеокарт десятилетиями принадлежала двум компаниям: NVIDIA и AMD. Производитель чипов Intel забросил свои амбиции по выходу на рынок GPU более десяти лет назад — но внезапно вернулся в игру, выпустив линейку видеокарт Arc. Они получились неожиданно мощными, но, в то же время, весьма бюджетными: это выгодное предложение для геймеров, которые хотят получить хорошую графику, но не готовы выкладывать целое состояние за дорогостоящий флагманский GPU.

Монитор Ultra Reality от Brelyon: AR и VR без шлема

Среднестатистический шлем виртуальной реальности создает эффект стереоскопической глубины за счет того, что выдает на оба глаза немного разные перспективы одной и той же сцены. Монитор Ultra Reality полагается на более комплексный феномен под названием монокулярная модуляция глубины: он позволяет глазам сфокусироваться на цифровом изображении точно так же, как и на реальном. Сочетание оптики и экранных технологий заполняет поле зрения примерно так же, как 120-дюймовый дисплей — но сам монитор по размерам не отличается от игрового. При должном развитии подобные устройства смогут, по сути, создавать полноценные голограммы без какой-либо дополнительной периферии.

Brelyon

Процессоры Ryzen 7000: большой скачок в плане производительности

Процессоры становятся все мощнее от поколения к поколению, однако семейство Ryzen 7000 от AMD совершило нечто большее, чем просто итеративный скачок быстродействия. Последние чипы производителя построены на новой архитектуре Zen 4 при техпроцессе 5нм. За счет этих инноваций AMD разработала самые быстрые CPU для игровых и творческих целей, причем производитель не собирается останавливаться на моделях для персональных компьютеров.

AMD

Телевизор OLED Flex LX3 от LG: экран-трансформер

Изогнутые экраны могут повысить степень погружения в фильм или видеоигру, но при групповом просмотре этот самый изгиб может стать проблемой, т.к. изображение потеряет контраст и точность цветопередачи для всех, кто сидит не по центру. Новый 42-дюймовый OLED телевизор LG, однако, может переключаться между разными формами: плоская для компанейских посиделок, изогнутая (до 900R) — для серьезного гейминга.

LG

Беззеркальная камера Z9 от Nikon: профессиональная камера с минимумом движущихся частей

Под объективом каждой премиальной беззеркалки скрывается механически й затвор, который движется вверх и вниз при съемке фотографий — но Nikon Z9 работает иначе. Эта профессиональная камера полагается на сверхбыстрый сенсор, способный делать до 30 снимков в секунду в разрешении 45,7 МП. Производитель не только сделал устройство быстрее, но и избавился от самой большой движущейся части механизма, которая, как правило, изнашивается быстрее прочих.

Nikon

Смартфон 12S Ultra от Xiaomi: мобильная камера на продвинутом железе

Как мы уже говорили, камеры телефонов добиваются повышенного качества изображений за счет обработки и алгоритмов ИИ, однако фирма Xiaomi пошла немного другим путем. Смартфон 12S Ultra оснащен впечатляющей батареей сенсоров, расположенной под объективами производства знаменитого немецкого производителя Leica. Устройство все еще повышает качество снимков за счет софта, но подкрепляет его возможности мощнейшим железом, которое нечасто встречается на современных мобильниках. Основной 50-мегапиксельный объектив использует все возможности дюймового сенсора Sony — примерно такого же, какой можно найти и на самостоятельных цифровых камерах.

Xiaomi

Смартфон Phone (1) от Nothing: световые уведомления

Со стороны дебютный смартфон компании Nothing выглядит как типичный Android-флагман, но если перевернуть его, то вы сразу заметите крайне любопытный механизм для световых уведомлений: он подсказывает пользователю, что происходит на телефоне, без необходимости разблокировать экран. Причем владелец телефона может персонализировать подсветку самыми разными способами. Например, звонки от конкретных контактов могут подсвечиваться определенными паттернами. Светодиодная полоска в нижней части устройства может выступать в качестве индикатора батареи, тогда как кольцо на задней панели окружает площадку для беспроводной зарядки.

Nothing

Датчик ДТП от Apple: умные сенсоры, которые могут спасти жизнь

Одна из самых продвинутых функций модельного ряда iPhone и Apple Watch 2022 года, в идеале, не должна никому пригодиться — и производитель надеется, что она никогда не понадобится. Датчик ДТП использует усовершенствованные гироскопы iPhone 14 Pro и Apple Watch 8, чтобы измерять перегрузки и резкие смены скорости. Эта информация, вкупе с данными акселерометра и встроенного барометра, помогает устройству понять, что владелец попал в автомобильную аварию. После этого часы или смартфон автоматически отправляют локацию пользователя экстренным службам, если он не ответит на тревожный сигнал в течение нескольких секунд. Функция также позволяет вызвать помощь лично, если человек находится в сознании.