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1 час назад

Ученые заявили, что под марсианской равниной бушует поток расплавленной магмы

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Ученые из Аризонского университета заявили, что под равниной Элизий на Марсе обнаружен крупный активный мантийный плюм. Открытие удалось сделать, благодаря данным, собранным сейсмографом InSight.

Под марсианской равниной обнаружили гигантский поток магмы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На протяжении последних лет считалось, что Марс мертв, а последняя активность недр на планете произошла три миллиарда лет назад. Однако проанализировав вулканическую активность в районе равнины Элизий, где на протяжении 200 млн лет произошло нескольку крупных извержений вулканов, ученые нашли на поверхности равнины следы мантийного плюма.

Специалисты считают, что поверхность равнины в прошлом поднялась более чем на полтора километра и сейчас поддерживается из глубины планеты. Это доказывает наличие мантийного плюма. Более того, дно ударных кратеров направлено в ту сторону, куда движется плюм.

Еще одно исследование показало, что наличие гигантского плюма шириной 4000 километров – это единственный способ объяснить расширение, ответственное за формирование ямок Цербера.

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