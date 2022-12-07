Под марсианской равниной обнаружили гигантский поток магмы

Ученые из Аризонского университета заявили, что под равниной Элизий на Марсе обнаружен крупный активный мантийный плюм. Открытие удалось сделать, благодаря данным, собранным сейсмографом InSight.

На протяжении последних лет считалось, что Марс мертв, а последняя активность недр на планете произошла три миллиарда лет назад. Однако проанализировав вулканическую активность в районе равнины Элизий, где на протяжении 200 млн лет произошло нескольку крупных извержений вулканов, ученые нашли на поверхности равнины следы мантийного плюма.

Специалисты считают, что поверхность равнины в прошлом поднялась более чем на полтора километра и сейчас поддерживается из глубины планеты. Это доказывает наличие мантийного плюма. Более того, дно ударных кратеров направлено в ту сторону, куда движется плюм.