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53 минуты назад

Физики выяснили, почему на некоторых сосульках появляется рябь

Газета.Ru

Физики из Университета Торонто выяснили, почему на некоторых сосульках образуется рябь, а другие имеют гладкую поверхность. Результаты работы опубликованы в журнале Physical Review E.

Физики выяснили, почему на некоторых сосульках появляется рябь
Фото: Газета.руГазета.ру

Для этого ученые выращивали сосульки из воды с различными загрязнителями, например, с хлоридом, декстрозой и флуоресцентным красителем.

«Предыдущие теории утверждали, что рябь является результатом эффекта поверхностного натяжения воды, которая течет по сосульке. Мы же установили, что образование ряби зависит от примесей в воде», – объяснили ученые.

Так, наличие любого вещества в воде приводит к образованию волнистой формы сосулек.

По словам ученых, их открытие может применяться в моделях, которые рассчитывают накопления льда на самолетах, кораблях и линиях электропередачи.

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