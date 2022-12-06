Физики выяснили, почему на некоторых сосульках появляется рябь

Физики из Университета Торонто выяснили, почему на некоторых сосульках образуется рябь, а другие имеют гладкую поверхность. Результаты работы опубликованы в журнале Physical Review E.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Для этого ученые выращивали сосульки из воды с различными загрязнителями, например, с хлоридом, декстрозой и флуоресцентным красителем.

«Предыдущие теории утверждали, что рябь является результатом эффекта поверхностного натяжения воды, которая течет по сосульке. Мы же установили, что образование ряби зависит от примесей в воде», – объяснили ученые.

Так, наличие любого вещества в воде приводит к образованию волнистой формы сосулек.