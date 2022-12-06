Ученые нашли общие признаки ругани в разных языках

В ругательствах на разных языках часто отсутствуют определенные звуки, такие как «l», «r», «y» и «w», предполагает исследование ученых из Лондонского университета, опубликованное в журнале Psychonomic Bulletin & Review.

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Эти звуки, называемые аппроксимантами (сонорные согласные), кажутся слушателям менее оскорбительными.

В исследовании приняли участие 100 человек, которые были носителями пяти неродственных языков (по 20 человек на язык). Все добровольцы перечислили самые оскорбительные слова, которые они знают на своем языке. Во всех примерах отсутствовали перечисленные выше звуки.

Затем исследователи попросили еще 215 участников-носителей шести разных языков оценить пары придуманных слов, одно из которых включало аппроксимант.

Например, из албанского языка авторы взяли слово zog (птица), и изменили его на yog, чтобы включить в него нужный звук. Участники значительно реже считывали слова с аппроксимантами как ругательства и в 63% случаев считали слова без этих звуков негативными.

«В разных языках есть основная тенденция на неиспользование аппроксимантов в оскорбительных словах. При этом некоторые языки, например, французский, включают в слова-ругательства звуки-аппроксиманты. Однако носители все равно оценивали псевдо-слова, в которых отсутствуют аппроксиманты, как ругательства. Это значит, что все языки эволюционировали примерно одинаково», – отметили специалисты.