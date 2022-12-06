Google добавила особенность соцсетей в Google Поиск

Несмотря на то, что в портфолио Google есть множество передовых проектов (Android, Pixel, AdSense), компания не забывает о своём главном продукте — Google Поиске. И за последние несколько месяцев она заметно преобразила его внешний вид.

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И если раньше речь преимущественно шла о дизайне, то теперь руки разработчиков коснулись размещения контента на странице. Так, поисковый гигант заявил о начале внедрения нового типа просмотра результатов поисковой выдачи.

Если раньше перечень сайтов выдавался постранично, то теперь компания будет показывать до шести страниц результатов за раз. И всё это в виде «бесконечной ленты», как у ВКонтакте и прочих соцсетей.