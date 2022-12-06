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1 час назад

Google начал тестировать поиск по лицу в приложении «Фото»

Ferra.ru

Google тестирует новый инструмент поиска в приложении «Фото» (Photos). Он позволит находить фотографии с определёнными людьми в галерее.

Google начал тестировать поиск по лицу в приложении «Фото»
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Некоторые пользователи Android уже видели, что кнопка Lens исчезла из приложения. Эта опция осуществляет поиск на основе изображений. Она также помогает перевести, например, сфотографированную вывеску. На месте Lens у некоторых пользователей в приложении Photos появилась новая иконка поиска. При нажатии на неё во время просмотра изображения лица человека, приложение начинает искать то же самое лицо на ваших предыдущих фотографиях.

Google может внедрить эту функцию для всех, если тестирование пройдёт успешно.

Наука и техника,Google,
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