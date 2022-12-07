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1 час назад

"Яндекс" адаптировал десять сервисов для незрячих пользователей

Газета.Ruиещё 1

Десять сервисов и приложений "Яндекса" теперь полноценно работают со скринридерами (программы зачитывают содержимое экрана, позволяя незрячим пользователям воспринимать интерфейс на слух), сообщает пресс-служба "Яндекс".

"Яндекс" адаптировал десять сервисов для незрячих пользователей
Фото: Пресс-служба «Яндекс»Пресс-служба «Яндекс»

Еще в ноябре 2021 года "Яндекс Go" начало работать со скринридерами. Затем список пополнили "Поиск", "Яндекс Лавка", "Браузер", клиенты Диска для компьютеров и смартфонов, веб-версия "Яндекс Карты", "Почта", "Переводчик", а также приложение "Яндекс" с Алисой и "Умная камера".

Благодаря этому незрячие люди могут пользоваться основными возможностями данных сервисов без посторонней помощи. В веб-версии "Яндекс Карт" они могут найти ближайший магазин, сверить часы работы и проверить, сколько до него добираться. В "Яндекс Лавке" – выбрать и заказать продукты или готовый обед, а с помощью "Умной камеры" можно узнать, что написано на этикетках, в документах и объявлениях.

"Когда мы запускаем сервисы "Яндекса" за рубежом, то всегда переводим их на местный язык. Адаптация под скринридеры — тот же перевод: так незрячие люди могут узнать о возможностях наших сервисов и воспользоваться ими. При этом доступность нельзя обеспечить раз и навсегда. Важно регулярно проверять, все ли работает правильно. "Яндекс" сделал такие проверки частью рабочего процесса, чтобы наши сервисы оставались доступными с каждым обновлением", — отметила руководитель направления инклюзии в "Яндексе" Валерия Курмак.

В будущем планируется увеличить количество адаптированных сервисов. Команде разработчиков помогают эксперты по инклюзивности, среди которых есть незрячие тестировщики. Они оценивают доступность и удобство сервисов, а также дают рекомендации по улучшению.

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