Названы сроки выхода первого гражданского Airbus на жидком водороде

В Airbus рассказали, что планируют протестировать в полёте основу для будущего авиалайнера, работающего на жидком водороде, уже к 2026 году. Вместе с тем представители компании раскрыли и примерные сроки ввода в эксплуатацию такого самолёта.

Фото: Airbus Airbus

По словам специалистов Airbus, передовые силовые агрегаты будут заключаться в большие капсулы. Их планируется закрепить под крыльями в тех местах, где обычно располагаются турбины лайнеров.

Каждая такая капсула получит внтуреннюю ёмкость для водорода и криогенное охлаждающее оборудование. С её помощью планируется поддерживать водород в состоянии ниже температуры кипения (при -253 °C).

Airbus

Все эти инженерные испытания и тесты должны привести к созданию авиалайнера с нулевым выбросом углекислого газа, сообщили в компании. Ещё одной особенностью летательного аппарата должна стать способность нести достаточно экобезопасного топлива, чтобы летать теми же линиями, что и классические самолёты.