Представлен ноутбук с рекордной частотой экрана

Китайская компания BOE представила дисплей для ноутбуков с рекордной частотой. Об этом сообщает издание TechSpot.

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Анонс состоялся на выставке World Display Industry Conference в Китае. По словам представителей BOE, созданный в компании экран имеет диагональ 16 дюймов. Частота матрицы дисплея достигает 600 герц, что позволяет отображать динамичные объекты максимально плавно. В BOE отметили, что новый экран будет применяться в компьютерах для геймеров.

В компании не раскрыли тип используемой IPS-матрицы, лишь отметив, что демонстрация проводилась на неназванном ноутбуке на базе процессора AMD Ryzen и видеокарты Nvidia RTX. В ходе презентации на ноутбуке запускали игры CS:GO, Valorant и Overwatch 2.

По оценке журналистов TechSpot, продемонстрированная BOE панель может произвести прорыв в сегменте игровых компьютеров. В настоящий момент большая часть премиальных ноутбуков способна выдать частоту 360 герц, представленный в мае монитор от Asus и Nvidia имеет частоту 500 герц.

Специалисты объяснили, что удвоение частоты обновления экрана с 60 до 120 герц имеет огромное значение, поскольку время между отображаемыми кадрами сокращается примерно на 8,3 миллисекунды. Переход с 300 до 600 герц позволяет улучшить отклик экрана на 1,6 миллисекунды.