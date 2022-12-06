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50 минут назад

Представлен ноутбук с рекордной частотой экрана

Lenta.ru

Китайская компания BOE представила дисплей для ноутбуков с рекордной частотой. Об этом сообщает издание TechSpot.

Представлен ноутбук с рекордной частотой экрана
Фото: TECHSPOTTECHSPOT

Анонс состоялся на выставке World Display Industry Conference в Китае. По словам представителей BOE, созданный в компании экран имеет диагональ 16 дюймов. Частота матрицы дисплея достигает 600 герц, что позволяет отображать динамичные объекты максимально плавно. В BOE отметили, что новый экран будет применяться в компьютерах для геймеров.

В компании не раскрыли тип используемой IPS-матрицы, лишь отметив, что демонстрация проводилась на неназванном ноутбуке на базе процессора AMD Ryzen и видеокарты Nvidia RTX. В ходе презентации на ноутбуке запускали игры CS:GO, Valorant и Overwatch 2.

По оценке журналистов TechSpot, продемонстрированная BOE панель может произвести прорыв в сегменте игровых компьютеров. В настоящий момент большая часть премиальных ноутбуков способна выдать частоту 360 герц, представленный в мае монитор от Asus и Nvidia имеет частоту 500 герц.

Специалисты объяснили, что удвоение частоты обновления экрана с 60 до 120 герц имеет огромное значение, поскольку время между отображаемыми кадрами сокращается примерно на 8,3 миллисекунды. Переход с 300 до 600 герц позволяет улучшить отклик экрана на 1,6 миллисекунды.

В конце ноября аналитики сервисов «Чек Индекс» и «ЮMoney» заявили, что в России резко вырос спрос на игровые компьютеры. Средний чек на игровые ПК января по октябрь текущего года повысился на восемь процентов, до 69,6 тысячи рублей.

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