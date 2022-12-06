В Аргентине обнаружили остатки нового вида динозавров

"Для бронированного динозавра Patagopelta чрезвычайно мал. Из-за размера бедренной кости, всего 25 сантиметров, мы подсчитали, что животное должно было быть от двух до трех метров в длину, в то время как в целом анкилозавры — это животные среднего или крупного размера, с длиной тела от трех до пяти метров", — поясняют ученые.