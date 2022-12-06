В Аргентине обнаружили остатки нового вида динозавров

Аргентинские ученые открыли новый вид небольших травоядных динозавров. Об этом сообщает аргентинский Национальный совет по научным и техническим исследованиям (CONICET). Кости были найдены в городе Салитраль-Морено провинции Рио-Негро. Вид получил название Patagopelta cristata и относится к роду анкилозавров.
Анкилозавры - это покрытые панцирем травоядные ящеры средних размеров, населявшие Новый Свет в период до 66 млн лет назад.
Обнаруженный динозавр P. cristata жил примерно 70 млн лет назад. Как выяснили ученые, он был маленького размера по сравнению с другими древними ящерами - около двух-трех метров в длину. Вид описан по неполному скелету, наиболее хорошо сохранившимся элементом является бедренная кость, которая цела и демонстрирует все характеристики, типичные для нодозавров.
Одним из наиболее важных отличительных элементов является часть шейной брони с шипами и гребнями. Помимо этого сегмента, ученые обнаружили множество остеодерм - они похожи на "щитки" современных крокодилов и аллигаторов. Эти элементы, расположенные параллельными рядами вдоль спины и хвоста животного, давали анкилозавру защиту при жизни.
"Для бронированного динозавра Patagopelta чрезвычайно мал. Из-за размера бедренной кости, всего 25 сантиметров, мы подсчитали, что животное должно было быть от двух до трех метров в длину, в то время как в целом анкилозавры — это животные среднего или крупного размера, с длиной тела от трех до пяти метров", — поясняют ученые.