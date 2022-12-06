Эксперты нашли в Telegram вирус-шпион

Компания Positive Technologies обнаружила вредоносную программу TgRAT, делающую снимки экрана жертв для дальнейшего скачивания файлов на атакуемый узел и загрузки данных с узла на управляющий сервер, сообщает РБК.

Изначально TgRAT создавали для целенаправленного управления конкретными ПК, с которых хотят похитить определённую информацию.

Для обнаружения шпиона специалисты рекомендуют применять программы для анализа трафика и смотреть на исходящий трафик с внутренних корпоративных серверов на серверы мессенджера.