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14 минут назад

Эксперты нашли в Телеграм вирус-шпион TgRAT, делающий снимки экрана пользователя

runews24.ruиещё 1

Компания Positive Technologies обнаружила вредоносную программу TgRAT, делающую снимки экрана жертв для дальнейшего скачивания файлов на атакуемый узел и загрузки данных с узла на управляющий сервер, сообщает РБК.

Эксперты нашли в Telegram вирус-шпион
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Изначально TgRAT создавали для целенаправленного управления конкретными ПК, с которых хотят похитить определённую информацию.

Для обнаружения шпиона специалисты рекомендуют применять программы для анализа трафика и смотреть на исходящий трафик с внутренних корпоративных серверов на серверы мессенджера.

Одним из главных способов распространения вируса остаётся фишинг. Для этого не стоит переходить по неизвестным ссылкам и скачивать подозрительные файлы, рекомендуют в Positive Technologies.

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