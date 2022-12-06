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12 минут назад

Россиянам рассказали об опасностях покупок в мессенджерах

Lenta.ru

После блокировки Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) россияне столкнулись с опасностью быть обманутыми при онлайн-покупках. Об этом рассказал старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко. Его слова приводит агентство «Прайм».

Россиянам рассказали об опасностях покупок в мессенджерах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дело в том, что после блокировки соцсети многие российские магазины остались без потока клиентов. Часть из них занялась продвижением в мессенджерах. Эксперт считает это странной тенденцией. По его мнению, такое решение магазинов поддержат только постоянные клиенты. У новых же группы в Telegram или WhatsApp вызовут недоверие.

Кузьменко отметил, что можно с уверенностью сказать, что если пользователю пришла ссылка в Telegram с предложением что-то купить, особенно по акции, то это наверняка мошенники. Во-первых, это могут быть фишинговые ссылки, которые ведут на форму сбора конфиденциальных данных. Во-вторых, таким образом могут сбывать некачественный товар. В-третьих, подозрение должен вызвать вариант оплаты переводом на карту.

Мошенники нашли новый способ обмана россиян

Эксперт также напомнил о фейковых группах. Фальшивые страницы и сайты-однодневки могут создавать не только с целью продажи чего-либо, но и для обмана других пользователей, скрытой рекламы и спама.

Ранее доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Алексей Гусев назвал три главные ошибки при использовании банковских карт.

Наука и техника,Сергей Кузьменко,Алексей Гусев,РУДН,
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