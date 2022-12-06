В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
1 час назад

Reuters: в США начали расследование в отношении компании Маска Neuralink

ТАССиещё 5

Федеральные власти США начали расследование в отношении компании Neuralink, принадлежащей Илону Маску. Как сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники, эксперименты над животными стали причиной начала расследования.

Началось расследование в отношении компании Маска Neuralink
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным агентства, расследование было начато управлением генерального инспектора Министерства сельского хозяйства США по запросу прокуратуры из-за жалоб сотрудников компании на нарушение американского закона, который регулирует эксперименты над животными.

Агентству удалось ознакомиться с несколькими десятками документов компании, а также побеседовать с 20 бывшими и действующими сотрудниками Neuralink. По словам опрошенных, испытания проводились в спешке, вызывая ненужные страдания и смерть подопытных, в том числе из-за желания Маска ускорить разработку оборудования.

По оценке агентства, за время экспериментов с 2018 года погибло около 1 500 животных, включая более 280 овец, свиней и обезьян. Кроме того, в опытах были задействованы мыши и крысы. По данным источников агентства, в компании Маска не ведут строго учета уничтоженных особей.

Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 для объединения усилий ведущих специалистов в области разработки нейроинтерфейсов и создания роботов, позволяющих имплантировать почти неограниченное число электродов в мозг в полностью автоматическом режиме. В далекой перспективе, по мнению предпринимателя, подобные нейроинтерфейсы позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться напрямую управлять компьютером при помощи силы мысли.

В феврале 2021 года компания Neuralink провела исследование чипа на обезьянах. Согласно данным компании, подключение к чипу осуществляется через iPhone. Специалисты изучили и расшифровали связь нейронной активности с определенными действиями, это позволило им воспроизвести обратную связь. Таким образом, макаку научили двигать курсором на экране без помощи джойстика.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители