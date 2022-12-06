Началось расследование в отношении компании Маска Neuralink

Федеральные власти США начали расследование в отношении компании Neuralink, принадлежащей Илону Маску. Как сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники, эксперименты над животными стали причиной начала расследования.

По данным агентства, расследование было начато управлением генерального инспектора Министерства сельского хозяйства США по запросу прокуратуры из-за жалоб сотрудников компании на нарушение американского закона, который регулирует эксперименты над животными.

Агентству удалось ознакомиться с несколькими десятками документов компании, а также побеседовать с 20 бывшими и действующими сотрудниками Neuralink. По словам опрошенных, испытания проводились в спешке, вызывая ненужные страдания и смерть подопытных, в том числе из-за желания Маска ускорить разработку оборудования.

По оценке агентства, за время экспериментов с 2018 года погибло около 1 500 животных, включая более 280 овец, свиней и обезьян. Кроме того, в опытах были задействованы мыши и крысы. По данным источников агентства, в компании Маска не ведут строго учета уничтоженных особей.

Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 для объединения усилий ведущих специалистов в области разработки нейроинтерфейсов и создания роботов, позволяющих имплантировать почти неограниченное число электродов в мозг в полностью автоматическом режиме. В далекой перспективе, по мнению предпринимателя, подобные нейроинтерфейсы позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться напрямую управлять компьютером при помощи силы мысли.