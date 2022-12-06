Ученый обозначил причину массовой гибели тюленей в Каспии

Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов заявил, что причиной удушья и массовой гибели тюленей в Каспийском море мог стать выброс метана в результате сейсмической активности, передает РИА Новости.

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По его словам, в случае разлива в Каспии химикатов или других вредных веществ, погибли бы не только тюлени, но и рыба, и другие организмы.

"В любом случае, причина, скорее всего, природная – тюлени задохнулись. Так или иначе, это гипоксия, но чем она вызвана – предстоит определить", - сказал Мухаметов.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев заявил о возможной причастности биолабораторий США к массовой гибели тюленей в Каспийском море в Дагестане. Согласно последним данным, на берегу Каспийского моря в Дагестане нашли 2,5 тыс. туш нерп.