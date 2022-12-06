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39 минут назад

Учёные из Южной Кореи раскрыли механизм возникновения эмпатии

runews24.ru

Работу исследователей опубликовал Neuron.

Ученые раскрыли механизм возникновения эмпатии
Фото: Открытые источникиОткрытые источники

Оказалось, что она связана с синхронными нейронными колебаниями, что характерно как для людей, так и животных.

Был проведён эксперимент с лабораторными мышами: одна из них получала разряд тока, когда другая следила за этим через прозрачный экран. При этом мышь-наблюдатель замирала на месте и ей было страшно наравне с жертвой испытания.

Исследователи выяснили, что в момент удара тока в базолатеральном миндалевидном теле мозга наблюдающей мыши увеличивались ритмы до частоты 3-5 Гц.

Выяснилось, что при нарушениях мозга в правом полушарии она намного слабее реагировала на страдания сородича за стеклом.

Исследователи полагают, что подобная аффективная эмпатия может быть характерна и для людей. Они планируют его использовать при изучении психических расстройств у человека, которые влияют на уменьшение эмпатии.

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