Ученые раскрыли механизм возникновения эмпатии

Работу исследователей опубликовал Neuron.
Оказалось, что она связана с синхронными нейронными колебаниями, что характерно как для людей, так и животных.
Был проведён эксперимент с лабораторными мышами: одна из них получала разряд тока, когда другая следила за этим через прозрачный экран. При этом мышь-наблюдатель замирала на месте и ей было страшно наравне с жертвой испытания.
Исследователи выяснили, что в момент удара тока в базолатеральном миндалевидном теле мозга наблюдающей мыши увеличивались ритмы до частоты 3-5 Гц.
Выяснилось, что при нарушениях мозга в правом полушарии она намного слабее реагировала на страдания сородича за стеклом.
Исследователи полагают, что подобная аффективная эмпатия может быть характерна и для людей. Они планируют его использовать при изучении психических расстройств у человека, которые влияют на уменьшение эмпатии.