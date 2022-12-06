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19 минут назад

Ученые выяснили, что обучение игре на пианино улучшает работу мозга

Волгоградская правда

Исследование сотрудников Университета Бата показало положительную зависимость между обучением игре на музыкальных инструментах и способностью мозга обрабатывать информацию.

Ученые выяснили пользу обучения игре на пианино
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Специалисты провели эксперимент с участием более 30 человек. Их разделили на три группы: первая слушала музыку, вторая – играла на музыкальном инструменте, а третья группа была контрольной и ничего не делала.

В ходе испытания у тех участников, которые слушали или занимались музыкой, поднялось настроение и увеличилась способность обрабатывать изображения и звуки. Они стали более эффективно выполнять различные задачи, в том числе и требующие высокой концентрации внимания. Кроме того, участники эксперимента снизили показатели депрессии, стресса и тревоги, сообщает Scientific Reports.

Авторы работы пришли к выводу, что обучение игре на музыкальных инструментах и приобщение к музыке положительно влияет на психическое здоровье людей и повышает работоспособность мозга.

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