В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
1 час назад

Ученые выяснили, когда древний человек научился готовить

Москва24

Группа израильских ученых определила, что человечество научилось готовить на 610 000 лет раньше, чем считалось до сих пор. О том, как это удалось сделать, рассказывает научный консультант Николай Гринько.

Ученые выяснили, когда древний человек научился готовить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Считается, что вся современная кухня (по крайней мере, та ее часть, которая подразумевает температурную обработку продуктов) берет свое начало от лесных пожаров. Далекие наши пращуры были всеядными и с удовольствием лакомились останками живности, погибшей в пламени.

Видео дня

Кстати, оттуда же вышла концепция приправ: доисторические суслики и ежи "готовились" в окружении растений, придававших их мясу разные оттенки вкуса. Но лесной пожар – явление нечастое, а потому первыми изобретениями Homo Sapiens стали методы переноса и сохранения огня, чтобы добычу можно было приготовить в любой момент.

Ученые давно пытались установить, когда же древний человек впервые обработал мясо огнем. Причем, не просто сунул кусок в пламя, а сознательно контролировал процесс приготовления, чтобы мясо не обуглилось и не сталось сырым. Точную дату, разумеется, установить невозможно, но время от времени историки пытаются сделать это хотя бы приблизительно.

В одной из пещер Африки были найдены следы древнейшего кострища возрастом около 1 миллиона лет. Можно было бы взять эту цифру за отправную точку, но тут есть одна тонкость: обугленные кости, найденные в кострище, совершенно не означают начала мировой кухни – их могли просто выбросить в огонь, обглодав сырое мясо.

До сих пор самые ранние свидетельства приготовления пищи относили к периоду около 170 000 лет назад: в южноафриканской пещере Бордер были найдены следы приготовления на огне корневищ растений из рода Hypoxix. Но недавно в Израиле провели археологические раскопки стоянки Гешер-Бенот-Яков, которая находится на берегу палеоозера Хула. Древние люди жили в этом месте примерно 780 000 лет назад.

Группа исследователей из Тель-Авивского университета совместно с коллегами из Великобритании и Германии обратила внимание на остатки рыбьих костей. В основном это были зубы, относящиеся к двум крупным представителям семейства карповых: Luciobarbus longiceps и Carasobarbus canis. Когда-то эти двухметровые гигантские барбусы в изобилии обитали в озере Хула.

Изучив структуру зубной эмали, ученые смогли доказать, что рыба, пойманная в озере, подвергалась воздействию температуры около 500°C. Дело в том, что кристаллы, образующие эмаль, увеличиваются в размере при термической обработке – но только в диапазоне 400-600°C и только при нагреве в течение десятков минут – дальше они разрушаются. То есть рыба не была просто брошена в огонь, а, предположительно, варилась или жарилась перед тем как ее съели.

Сложно предположить, что готовить рыбу умели только обитатели этой конкретной стоянки, а значит, историю человеческой кухни отныне можно отсчитывать с нового момента – на 610 000 лет раньше, чем считалось до этого.

Метод, опробованный израильскими учеными, теперь будут применять и другие исследователи, причем не обязательно для вновь открытых поселений и стоянок. Изучить зубную эмаль остатков съеденных зубров и оленей можно и в давно известных находках – археологам сегодня известны сотни пещер, в которых обитали древние люди.

Между прочим, это вовсе не означает, что наши предки жили исключительно в пещерах – просто здесь следы их обитания сохранились лучше всего. Исследовав остатки кострищ, археологи, вероятно, рано или поздно смогут найти и самое первое блюдо, приготовленное на заре истории.

Наука и техника,ПРЕДОК,Николай Гринько,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители