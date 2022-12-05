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28 минут назад

«Ростелеком» опроверг сообщения об утечке данных пользователей «Госуслуг»

Елена Прошина

Пресс-служба «Ростелекома» опровергла информацию об утечке данных пользователей портала «Госуслуг». В компании назвали подобные сообщения фейком, передает «РИА Новости».

«Ростелеком» опроверг сообщения об утечке данных пользователей «Госуслуг»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В некоторых Telegram-каналах распространяются скриншоты якобы утекшей базы данных пользователей портала "Госуслуг". Сообщаем, что эти публикации — очередной фейк», — заявили в пресс-службе «Ростелекома».

В компании отметили, что анализ опубликованных списков показал, что они не имеют отношения к учетным записям на федеральных «Госуслугах». Там установили, что слитые в интернет данные являются сведениями с одного из региональных порталов, которые появились в открытом доступе еще в конце 2021 года.

«Об этом свидетельствует и состав полей, и региональная принадлежность данных на скриншотах», — добавили в пресс-службе «Ростелекома».

Также там подчеркнули, что «Госуслуги» работают в штатном режиме.

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