«Ростелеком» опроверг сообщения об утечке данных пользователей «Госуслуг»

В компании отметили, что анализ опубликованных списков показал, что они не имеют отношения к учетным записям на федеральных «Госуслугах». Там установили, что слитые в интернет данные являются сведениями с одного из региональных порталов, которые появились в открытом доступе еще в конце 2021 года.