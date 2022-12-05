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8 минут назад

Как скоро Apple вернёт сборку iPhone 14 в Китае после бунта рабочих

Ferra.ru

В последние недели Apple столкнулась с рядом проблем, которые мешают ей производить нужное количество iPhone в Китае. И все они связаны с её главным партнёром в регионе — заводом Foxconn.

Как скоро Apple вернёт сборку iPhone 14 в Китае после бунта рабочих
Фото: ferra.ruferra.ru

Сообщается, что несмотря на то, что забастовки рабочих предприятия наконец-то завершились, оно сможет вернуться к своей основной деятельности лишь в конце декабря либо даже в начале января 2023 года.

Сейчас же компания занимается активным наймом новых сотрудников, а также их переобучением под нужды сборочной линии Apple.

Напомним, что ноябрьская забастовка в Foxconn началась из-за недовольства методами, которыми руководствовалось начальство завода для защиты от COVID-19. Ещё одной весомой проблемой были задержки зарплат.

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