В Израиле обнаружили египетского скарабея возрастом 3000 лет

В Израиле обнаружили древнеегипетскую фигурку скарабея. Об этом сообщает издание Israel 21c.

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Ученики восьмого класса из города Азор неподалеку от Тель-Авива принимали участие в курсах для экскурсоводов, в ходе которых им рассказывали о местном археологическом наследии. Неожиданно руководитель группы, Гилад Стерн, заметил на земле что-то необычное.

«Мы прогуливались, когда я увидел что-то похожее на маленькую игрушку, — рассказывает он. — Внутренний голос сказал мне: «Возьми и переверни». Я был поражен — это был скарабей с хорошо заметными рисунком, мечта любого археолога-любителя».

Фигурка, скорее всего, было создана в 1500-1000 годы до нашей эры. Рельефное изображение на ней использовалось как печать и служило для демонстрации статуса и власти. Предположительно, его могли прикрепить к кольцу или ожерелью. Неясно, как именно предмет оказался в земле — его закопали намеренно или же обронили случайно.

Печать сделана из фаянса, покрытого голубовато-зеленой глазурью. На ней рельефно отображена сцена, которая, как считается, демонстрирует ритуал дарования легитимности новому правителю. Отчетливо виден человек, сидящий перед стоящей фигурой, которая поднимает руку над сидящим. У стоящего человека удлиненная голова — так художник мог изобразить корону египетского фараона.