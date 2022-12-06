В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
1 час назад

Израильские восьмиклассники обнаружили египетского скарабея возрастом 3000 лет

Газета.Ru

В Израиле обнаружили древнеегипетскую фигурку скарабея. Об этом сообщает издание Israel 21c.

В Израиле обнаружили египетского скарабея возрастом 3000 лет
Фото: Газет.ruГазет.ru

Ученики восьмого класса из города Азор неподалеку от Тель-Авива принимали участие в курсах для экскурсоводов, в ходе которых им рассказывали о местном археологическом наследии. Неожиданно руководитель группы, Гилад Стерн, заметил на земле что-то необычное.

«Мы прогуливались, когда я увидел что-то похожее на маленькую игрушку, — рассказывает он. — Внутренний голос сказал мне: «Возьми и переверни». Я был поражен — это был скарабей с хорошо заметными рисунком, мечта любого археолога-любителя».

Фигурка, скорее всего, было создана в 1500-1000 годы до нашей эры. Рельефное изображение на ней использовалось как печать и служило для демонстрации статуса и власти. Предположительно, его могли прикрепить к кольцу или ожерелью. Неясно, как именно предмет оказался в земле — его закопали намеренно или же обронили случайно.

Печать сделана из фаянса, покрытого голубовато-зеленой глазурью. На ней рельефно отображена сцена, которая, как считается, демонстрирует ритуал дарования легитимности новому правителю. Отчетливо виден человек, сидящий перед стоящей фигурой, которая поднимает руку над сидящим. У стоящего человека удлиненная голова — так художник мог изобразить корону египетского фараона.

«Эта сцена отражает геополитическую реальность, преобладавшую на земле Ханаанской в эпоху поздней бронзы, когда местные правители жили под политической и культурной гегемонией Египта и периодически восставали», — поясняют ученые.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители