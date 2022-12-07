Раскрыта природа магнитных аномалий на Луне

Ученые из Института геохимии Китайской академии наук нашли объяснение магнитным аномалиям на Луне. Ранее исследования выявили участки необычно сильного магнитного поля, которых теоретически не должно было быть на маленьком и холодном спутнике Земли, сообщает Nature Communications.

Фото: NASA NASA

Команда проанализировала фрагменты лунного грунта, доставленные на Землю зондом «Чанъэ-5» в декабре 2020 года. Оказалось, что они содержат частицы минерала под названием магнетит.

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Магнетит – железная руда с магнитными свойствами – входил в состав субмикроскопических сферических зерен сульфида железа, которые напоминали капли расплава. Ученые провели термодинамическое моделирование и определили, что минерал попал в лунный грунт вследствие мощного воздействия на поверхность.

Для планетологов обнаружение магнетита имеет большое значение. Он позволяет отслеживать изменения магнитных полей на протяжении всей истории космического тела и даже определять возможные признаки наличия жизни.

В отличие от земной почвы, лунная поверхность постоянно подвергается бомбардировке протонами, исходящими от Солнца. В таком состоянии железу сложнее соединяться с кислородом для образования руды. Поэтому ученые долгое время полагали, что магнетита на Луне очень мало. Но результаты нового исследования гласят – он может быть широко распространен в лунном грунте.

Ранее в лунной пыли выявили крошечные зерна магнетита, и анализ показал, что они сформировались при относительно низкой температуре. Новое исследование гласит, что лунный магнетит возник в условиях высокого давления и высокой температуры при столкновениях астероидов с Луной. Мощные удары расплавили породу и вызвали химические реакции, которые привели к образованию обширных скоплений магнетита. Именно они и генерировали аномальное поле, ставившее ученых в тупик.

Согласно компьютерной модели, выбросы крупных столкновений совпадают с распределением магнитных аномалий в лунной коре. Новые данные, подчеркнули ученые, позволят не только объяснить природу аномалий, но и лучше понять эволюцию и создать более точные карты спутника Земли.