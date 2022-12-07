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10 минут назад

Раскрыта природа магнитных аномалий на Луне

Мир24иещё 3

Ученые из Института геохимии Китайской академии наук нашли объяснение магнитным аномалиям на Луне. Ранее исследования выявили участки необычно сильного магнитного поля, которых теоретически не должно было быть на маленьком и холодном спутнике Земли, сообщает Nature Communications.

Раскрыта природа магнитных аномалий на Луне
Фото: NASANASA

Команда проанализировала фрагменты лунного грунта, доставленные на Землю зондом «Чанъэ-5» в декабре 2020 года. Оказалось, что они содержат частицы минерала под названием магнетит.

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Магнетит – железная руда с магнитными свойствами – входил в состав субмикроскопических сферических зерен сульфида железа, которые напоминали капли расплава. Ученые провели термодинамическое моделирование и определили, что минерал попал в лунный грунт вследствие мощного воздействия на поверхность.

Для планетологов обнаружение магнетита имеет большое значение. Он позволяет отслеживать изменения магнитных полей на протяжении всей истории космического тела и даже определять возможные признаки наличия жизни.

В отличие от земной почвы, лунная поверхность постоянно подвергается бомбардировке протонами, исходящими от Солнца. В таком состоянии железу сложнее соединяться с кислородом для образования руды. Поэтому ученые долгое время полагали, что магнетита на Луне очень мало. Но результаты нового исследования гласят – он может быть широко распространен в лунном грунте.

Ранее в лунной пыли выявили крошечные зерна магнетита, и анализ показал, что они сформировались при относительно низкой температуре. Новое исследование гласит, что лунный магнетит возник в условиях высокого давления и высокой температуры при столкновениях астероидов с Луной. Мощные удары расплавили породу и вызвали химические реакции, которые привели к образованию обширных скоплений магнетита. Именно они и генерировали аномальное поле, ставившее ученых в тупик.

Согласно компьютерной модели, выбросы крупных столкновений совпадают с распределением магнитных аномалий в лунной коре. Новые данные, подчеркнули ученые, позволят не только объяснить природу аномалий, но и лучше понять эволюцию и создать более точные карты спутника Земли.

Ранее ученые оценили активность вулканов на древней Луне. Она продолжалась на миллиард лет дольше, чем принято было считать.

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